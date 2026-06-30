Dois jogadores notáveis, mas algumas preocupações para o futuro do Brasil

Claro que festejei bastante a passagem do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Há méritos no time e em peças do elenco.
Porém, pensando na próxima fase, a partida contra o Japão deixou alguns alertas importante. Tomara que Carlo Ancelotti preste atenção neles.
Isso porque a Noruega tem potencial – imagino que o time de Haaland derrote a Costa do Marfim nesta terça-feira (30).
Ainda acho o Brasil melhor, especialmente por dois jogadores que vêm sendo notáveis. Mas tenho alguns temores que trato também na videocoluna de hoje.
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