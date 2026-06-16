Depois do que eu vi na estreia do Brasil, tenho uma certeza sobre Neymar

O Brasil deixou a desejar na estreia da Copa do Mundo de 2026. Ficou no empate em 1 a 1 com Marrocos, mostrando pouco futebol e quase nada de inspiração.
Por isso estou ansioso pela cura de Neymar. Neste terça-feira (16), ele apareceu no treino, mas ainda não temos previsão de quando poderá jogar, ao menos alguns minutos.
Como a nossa chave é fraca, certamente vamos avançar para a fase eliminatória. É lá que precisaremos de Neymar.
Falo mais sobre isso na videocoluna de hoje.
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