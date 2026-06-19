Ancelotti não tem mais o direito de errar

Endrick e Igor Thiago: um preterido por Ancelotti, outro que pode ter segunda chance. MAURO PIMENTEL / AFP

Ancelloti deixou claro que não quer um time com somente uma identidade de jogo. Esta é uma questão que concordo com o treinador da Seleção Brasileira. Ter um time com identidade significa jogar de uma só maneira e ser facilmente marcado. O que não concordo na sua entrevista é que craques não decidirão a Copa do Mundo.

Se pesquisarmos a história dos campeonatos mundiais, veremos que todos eles tem um craque que desequilibra. Também é verdade que a intensidade dos jogos tem sido muito grande. Por enquanto, a Copa do Mundo está assim: muita correria e, como tem muitos times sem qualidade, resta a força e a velocidade para que os times possam desenvolver futebol consecutivo.

Recepção

Filadélfia ficou semelhante com uma cidade brasileira. A Seleção foi recepcionada por uma grande torcida, com o nosso jeito, surpreendendo jogadores que fizeram suas carreiras na Europa e nunca haviam visto ruas tão abarrotadas, a ponto de exigir a intervenção da polícia.

Claro que sobrou cobranças para jogadores que tiveram fraco desempenho. Um jeito diferente em Copa do Mundo para que jogadores saibam do amor de nós brasileiros pelo futebol, mas também deixando claro que também sabemos cobrar desempenhos sem qualidade.

Nova chance

Igor Thiago pode receber sua segunda oportunidade. Isto foi o que disse Ancelotti na sua entrevista coletiva. Se isto acontecer, teremos uma decisão que visa tratamento do grupo. Em clubes isto até funciona. Mas na Copa do Mundo o treinador precisa lidar com bisturi. São apenas oito jogos. É tudo pra ontem. E sobre Endrick, ficou uma espantosa incoerência.

Ele o considera um jogador fora de série, mas nunca é cogitado para jogar. A competição é curta. Ele já errou muito no primeiro jogo e não tem mais direito de errar. Seria suicídio esportivo. Espero que ele consiga armar um time que entregue alguma qualidade e que consiga ganhar, com tranquilidade, do time do Haiti.