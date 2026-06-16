Ancelotti deve adotar os aprendizados de Parreira e Felipão

Cada um pode contabilizar os graves erros cometidos pelo treinador brasileiro no jogo contra Marrocos. Eu não quero me portar como radical para aparecer. Permito repassar só a minha opinião.
Eu acho que devem ser trocados cinco jogadores. Ibañez, Casemiro, Paquetá, Raphinha e Igor Thiago. Quase meio time. Por razões diferentes são jogadores que nada contribuíram para o time brasileiro.
Uma qualidade que Ancelotti pode nos mostrar no jogo contra o Haiti é que ele não tem medo de trocar. E não pode perder muito tempo.
São apenas oitos jogos. Parreira fez isso na Copa de 94. Logo que viu Raí fracassar trocou por Mazinho e ganhou a Copa. Felipão tirou Juninho Paulista e botou Kléberson. Também endireitou o time e ganhou a competição.
Tite não quis trocar e morreu abraçado com Gabriel Jesus que jogou duas copas e não fez nenhum gol. Perdeu tempo e perdeu tudo. Foi eliminado duas vezes por seleções médias da Europa nas quartas de final.
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