Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Cinco saídas
Opinião

Ancelotti deve adotar os aprendizados de Parreira e Felipão

Técnico brasileiro precisa trocar alguns jogadores se quiser se dar bem na Copa do Mundo

Pedro Ernesto Denardin

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