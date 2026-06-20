Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Videocoluna
Opinião

A goleada da Seleção Brasileira me causou um misto de sensações

Brasil fez 3 a 0 no Haiti, mas poderia ter feito muito mais

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS