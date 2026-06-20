A goleada da Seleção Brasileira me causou um misto de sensações

A primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2026 trouxe boas impressões para a torcida. Vini Jr., mais uma vez, foi destaque, com gol e participação em outros dois na goleada da Seleção Brasileira sobre o Haiti.

Matheus Cunha também foi bem, aproveitando a chance dada por Carlo Ancelotti. Mas não me iludo. O rival é fraco, poderíamos ter feito bem mais gols.

Fato é que o treinador precisa fazer esse time jogar mais. Talvez com a entrada de Neymar ou Endrick diante da lesão de Raphinha. Compartilho mais de meus sentimentos positivos e negativos na videocoluna de hoje.

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