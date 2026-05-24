Vitória do Grêmio sobre o Santos garante alívio na tabela

Se perdesse para o Santos, o Grêmio poderia terminar a rodada na zona de rebaixamento. Mas o time mostrou força ofensiva. Apesar de dois gols sofridos, os atacantes devolveram a alegria: foram dois marcados por Carlos Vinícius e um por Tetê. Com esses gols, veio um tanque de tranquilidade para o torcedor.
Pavón jogou muito bem mais uma vez. Léo Pérez atuou como volante de marcação: marcou forte, com intensidade, e ainda apresentou bom nível técnico. Resta saber se manterá esse desempenho. A equipe precisa de um jogador com esse perfil.
Carlos Vinícius não surpreendeu ao marcar dois gols. Já Tetê emocionou a todos: chorou após balançar a rede e recebeu o abraço dos companheiros. Estará recuperando a confiança? Seria um reforço essencial para o segundo semestre, após a Copa do Mundo.
Com a vitória, o Grêmio saltou para a 13ª posição, algo fundamental para um clube grande. Agora, enfrenta o Torque na terça, pela Sul-Americana, e depois pega o Corinthians, no sábado, pelo Brasileirão. Depois, virão as férias. Por tudo isso, a vitória foi crucial.