Vitória do Grêmio sobre o Santos garante alívio na tabela

Carlos Vinícius foi um dos grandes nomes do Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

Se perdesse para o Santos, o Grêmio poderia terminar a rodada na zona de rebaixamento. Mas o time mostrou força ofensiva. Apesar de dois gols sofridos, os atacantes devolveram a alegria: foram dois marcados por Carlos Vinícius e um por Tetê. Com esses gols, veio um tanque de tranquilidade para o torcedor.

Pavón jogou muito bem mais uma vez. Léo Pérez atuou como volante de marcação: marcou forte, com intensidade, e ainda apresentou bom nível técnico. Resta saber se manterá esse desempenho. A equipe precisa de um jogador com esse perfil.

Carlos Vinícius não surpreendeu ao marcar dois gols. Já Tetê emocionou a todos: chorou após balançar a rede e recebeu o abraço dos companheiros. Estará recuperando a confiança? Seria um reforço essencial para o segundo semestre, após a Copa do Mundo.