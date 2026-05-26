Travessia: a justificativa do Grêmio para os resultados deste ano 

Odorico Roman, presidente do Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Travessia. Este foi o termo utilizado pelo presidente do Grêmio, Odorico Roman, para explicar aos torcedores o que seria este ano. Sua expressão não se confirmará porque a dívida deixada é muito grande e a própria direção atual andou gastando onde não precisava.

Só que os dirigentes têm pânico da possibilidade de rebaixamento e acabam contratando jogadores caros que, na maior parte das vezes , não confirmam no campo.

Mas, por tudo o que já foi feito — e ainda será até o fim deste ano —, é possível dizer que, no ano que vem, os torcedores verão um time muito melhor, impulsionado pela maior rodagem dos jovens e com um custo até dez vezes menor. Ainda assim, os problemas ainda não serão solucionados este ano.

Penso que a travessia se estenderá em 2027. Tem muita conta para pagar. Vender dois jogadores este ano poderá dar um respiro financeiro, mas também não será a solução definitiva.