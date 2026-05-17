Show do Inter, um time médio que sabe competir e que tem ideias claras

Inter atropelou o Vasco dentro do Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Foi um show colorado. Foi disparada a melhor atuação do ano, muito graças ao treinador, que montou uma equipe com força ofensiva e explorou os constantes contra-ataques. Renato facilitou muito a vida do Inter. Seu time não marcou mal — eu diria que simplesmente não marcou. O Inter fez quatro gols e poderia ter feito seis.

Foi um jogo de muita inspiração dos jogadores colorados, favorecidos pela facilidade oferecida pelo adversário. Outro ponto que chamou a atenção foi a velocidade encontrada nas transições e nos muitos contragolpes criados ao longo da partida.

Alerrandro marcou, fez o pivô e cumpriu bem as funções de um centroavante. Afinal, que Inter é este que deu show? Um time ainda médio, mas que apresentou postura tática e ideias importantes implantadas pelo seu treinador.