Show do Inter, um time médio que sabe competir e que tem ideias claras

Foi um show colorado. Foi disparada a melhor atuação do ano, muito graças ao treinador, que montou uma equipe com força ofensiva e explorou os constantes contra-ataques. Renato facilitou muito a vida do Inter. Seu time não marcou mal — eu diria que simplesmente não marcou. O Inter fez quatro gols e poderia ter feito seis.
Foi um jogo de muita inspiração dos jogadores colorados, favorecidos pela facilidade oferecida pelo adversário. Outro ponto que chamou a atenção foi a velocidade encontrada nas transições e nos muitos contragolpes criados ao longo da partida.
Bernabei cresce cada vez mais quando atua livre das tarefas defensivas — justamente o aspecto em que mais tem dificuldades. Carbonero marcou dois gols e deu duas assistências, mas, como de costume, foi irresponsável na comemoração. Levou o terceiro cartão amarelo ao tirar a camisa no primeiro gol e está fora da próxima partida.
Alerrandro marcou, fez o pivô e cumpriu bem as funções de um centroavante. Afinal, que Inter é este que deu show? Um time ainda médio, mas que apresentou postura tática e ideias importantes implantadas pelo seu treinador.
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