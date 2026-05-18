Renato deu uma entrevista vazia após tomar um banho de bola de Paulo Pezzolano

Renato repetiu o discurso de sempre depois de sofrer uma goleada. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A entrevista de Renato Portaluppi após o jogo foi vazia. Tentou se afastar da responsabilidade após sofrer uma goleada do Inter. Ficou no discurso de que “entregamos o jogo” ou “não competimos”. Não assumiu nada, mesmo tendo levado um banho de bola de Pezzolano na parte tática da partida.

Na maioria das vezes, treinadores agem assim: os culpados são sempre os jogadores. E os clubes pagam milhões para muitos profissionais seguirem se eximindo das derrotas, enquanto valorizam apenas a própria participação nas vitórias.