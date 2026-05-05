Pezzolano encontra soluções, mas o Inter precisa olhar para o mercado

Nova escalação de Pezzolano deu resultado contra o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico do Inter, Paulo Pezzolano, achou o ataque colorado. Bernabei é muito mais atacante do que defensor. Alerrandro é centroavante de área, do tipo sem muita técnica, mas com muita força e um senso de oportunismo normais dos jogadores desta função.

Esses dois jogadores são bem mais efetivos do que todos os outros. Carbonero marcou dois gols no ano. Vitinho faz um gol por semestre e Borré marcou somente um gol neste Brasileirão.

Na lista de reforços que Abel Braga diz que o Inter deve contratar pode não haver atacante. Eles existem no clube e têm sido eficientes. O que precisa de reforços é o setor defensivo.

Faltam dois zagueiros. Urgente. Esse é o setor mais delicado e que precisa melhorar.