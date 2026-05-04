Os três destaques do incrível salto do Inter na tabela

Bernabei fez mais um gol e foi um dos principais jogadores do Inter contra o Fluminense. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A vitória do Inter sobre o Fluminense, no Beira-Rio, não apenas tirou a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão, como a fez subir incríveis cinco posições na tabela. Claro que ainda são escassos pontos na frente dos adversários do Z-4, mas tira o constrangimento dos torcedores de uma colocação preocupante.

E foram três os principais destaques do time neste domingo (3):

Alerrandro foi o grande nome. Deu a assistência para Bernabei marcar o primeiro gol e depois fez o segundo;

foi o grande nome. Deu a assistência para Bernabei marcar o primeiro gol e depois fez o segundo; Bernabei voltou a mostrar que é o atacante mais importante do Inter na atualidade ao marcar mais um gol no Brasileirão;

voltou a mostrar que é o atacante mais importante do Inter na atualidade ao marcar mais um gol no Brasileirão; Anthoni precisa ter seu grande jogo destacado. Ele defesas importantes na hora certa, nos poucos momentos em que o Fluminense conseguiu atacar com perigo.

Foi um jogo adulto do Inter, ganhando de um bom adversário. E agora a equipe tem mais uma semana para trabalhar e buscar aprimorar o que ainda precisa de ajustes.