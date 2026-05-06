Os homens show do Grêmio

Mec e Amuzu deram show na vitória do Grêmio. O primeiro mostra sua potencialidade. O treinador demorou muito tempo para lhe colocar em campo. É craque. Muito craque. O outro que deu show foi Amuzu. Fez gol, sofreu pênalti e deu muitos dribles. Joga cada vez mais.
Por eles iniciou uma vitória fora de casa depois de um longo e tenebroso inverno com mais de 100 dias sem o gosto da vitória. Finalmente o Grêmio conseguiu ser do seu tamanho, infinitamente maior do que seus adversários nesta primeira fase da copa Sul-Americana. Foi goleada.
No primeiro tempo, nada de muito bom apareceu. Mas no segundo, o futebol gremista deu uma desabrochada e ganhou com facilidade de um adversário muito ruim. Gabriel Mec joga cada vez mais. Os zagueiros jogam muito bem. Os meninos da base começam a montar um grande time.
Abaixo contratações! Chega senhores dirigentes! E o torcedor deve agradecer que Luís Castro, mesmo com alguns atrasos, está colocando os jovens que farão o Grêmio ressuscitar como clube saudável financeiramente. Enfim, uma vitória fora da Arena.
