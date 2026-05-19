O que esperar de Neymar na Copa do Mundo?

Craque entrou na lista dos 26 convocados para o Mundial. @RaulBaretta_Photo / Santos FC

O que poderemos esperar da participação de Neymar no mundial? Eu sou fã dele. É um craque dos que não se tem mais no Brasil. Mas está fora de forma.

Espero que nestes dias que antecedem a Copa do Mundo ele tenha uma dedicação intensa e possa recuperar muito da força perdida. Se isto acontecer, o que não se deve ter certeza, ele poderá contribuir muito com seu futebol para que a nossa seleção tenha sucesso.

Ao contrário, se chegar sem estas premissas fundamentais para um jogador de futebol, ainda assim ele será importante.

Sua simples presença na competição. Sua imagem sentado no banco de reservas com a camisa brasileira. Suas entrevistas. Tudo isto servirá para destacar a Seleção Brasileira — que, sem conseguir formar um grande time, chamará atenção ao lado do treinador Ancelloti, que é outa figura importante.

Mas eu sou um otimista. Espero que Neymar consiga recuperar muito do seu físico, da sua força, e que venha ser importante no lugar que sempre nos emocionou. Ou seja, no campo de futebol.

Posicionamento de Neymar

Os meus companheiros comentaristas tiraram uma conclusão importante no Sala de Redação desta terça-feira (19).

Inclusive, baseados nas entrevistas de Ancelotti, eles formaram um meio campo com Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo. Neste caso, o lugar de Neymar seria se colocar a frente destes, pelo meio, mais ou menos no posicionamento do centroavante, mesmo que ele não seja desta posição.

Neymar terá pouco espaço para percorrer. Receberá a bola sem a necessidade de armar uma correria. Gostei desta formação.