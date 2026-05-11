O ponto que faz a diferença para o Inter

Borré voltou a fazer gol pelo Brasileirão. Flickr/Internacional / Divulgação

O Grêmio é que ingressou no Z-4. Isso reforça a ideia de que o Inter ganhou um ponto e não perdeu dois. Os nossos clubes entraram na competição buscando inicialmente escapar do rebaixamento. Isso até poderá melhorar, mas neste momento a impressão é confirmada.

Os colorados saíram perdendo e buscaram o empate. Depois sofreram gol de Moledo, para meu visto em uma bola defensável e com mais uma falha do goleiro Rochet.

Mas veio outro empate. Claro que a defesa ruim do Coritiba colaborou mas é certo que o time buscou a reação e isto é mérito. Um ponto a mais que pode ser decisivo.

Ano da Dupla

Estamos vivendo mais um ano em que nossos dois grandes clubes firmam times com pouca qualidade e gastando muito. Jogadores ruins contratados a pedi de ouro e dando respostas muito frágeis. Sugiro mais uma vez que façam política franciscana nos gastos, que diminuam as dívidas bilionárias e promovam jogadores da base que pode ser a solução.

Gastar milhões e ter estes times fracos é uma política errada, criminosa, nada a ver com aquilo que possa ser razoável.