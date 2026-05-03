O jogador que ressuscitou no Grêmio 

Tetê foi a grande notícia do Grêmio na Arena da Baixada. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Não veio a vitória, que há muito não acontece fora do estádio do Grêmio. Seria uma grande notícia. E aí, sobrou uma surpreendente atuação de Tetê. Foi verdadeiramente a sua estreia.

É a ressurreição de um jogador que custou muito caro e que parecia estar morto futebolisticamente. Tetê esteve muito vivo no jogo deste sábado (2). Acertou os movimentos, não errou passes e quase marcou um golaço.

Esta é a grande notícia. Acho que desabrochou seu futebol. Se confirmar, é como se o Grêmio tivesse contratado um grande jogador.

Sentimento dúbio

Com muitos desfalques, o jogo do Grêmio termina com dois sentimentos. O primeiro é de não ter vencido um adversário que jogou 60 minutos com um a menos. O outro é que, mesmo desfalcado, o Tricolor conseguiu trazer um ponto.

Gustavo Martins jogou demais. Ele está ganhando maturidade. Tem muita força e muita impulsão, é um zagueiraço.

William e André Henrique perderam gols imperdíveis. Poderia ser uma vitória. Não foi ainda desta vez. Mas vem um ponto na bagagem.