Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Empate em Curitiba
Notícia

O jogador que ressuscitou no Grêmio 

Foi a verdadeira estreia de Tetê com a camisa tricolor

Pedro Ernesto Denardin

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