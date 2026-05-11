Narrei constrangido o jogo do Grêmio

Cariocas venceram por apenas 1 a 0. Duda Fortes / Agencia RBS

Não tenho lembrança de um jogo do Grêmio em que o adversário encontrou tanta facilidade. O Flamengo fez o que quis. Só fez um gol, e isto é o mais incrível. Criou muitas situações de gol. Ou parou na trave ou travessão, ou seus jogadores erraram o alvo ou acertaram Weverton. Ele foi eleito o melhor jogador em campo, e fez verdadeiros milagres.

Poderia ser uma goleada histórica, mas foi só um chocolate histórico. Peço atenção dos meus leitores, para que me lembrem de algum jogo que o adversário teve tanta diferença de atuação. Gritos de olé foram ouvidos pelos dois mil torcedores flamenguistas. O Grêmio conseguiu apenas um chute forte de Amuzu em uma cobrança de falta. Nada mais ofensivamente.

O chocolate foi amargo para os torcedores mas é importante lembrar que o Grêmio escapou de levar uma goleada histórica. Agora é buscar vitória em Salvador sobre o Bahia. Narrei o jogo com o constrangimento de falar para o torcedor gremista o que estava acontecendo. Mas pode melhorar. É o que espero.