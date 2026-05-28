Luís Castro precisa escalar os melhores no Grêmio se quiser vencer

Luís Castro ainda não justificou a sua contratação. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico gremista está esquecendo uma tarefa necessária e inadiável para quem treina um time de futebol: escalar os melhores.

Arthur e Gabriel Mec são os dois melhores jogadores do Grêmio. Eles garantem qualidade para um time que tem sérias deficiências. Isto foi notado pelos torcedores e pelos comentaristas que começam a enxergar aquilo que denunciei desde que Luís Castro chegou, ou até antes da sua contratação.

O que fez Luís Castro antes de chegar no Grêmio? Em mais de 30 anos de carreira ele só conseguiu um título. Treinou categorias de base do Porto e os dirigentes do clube português nunca ousaram na sua contratação.

Os torcedores saudaram porque ele vem da Europa. Tivesse nascido em Viamão ou Bagé ninguém dava nada por ele.

Nesta onda de contratações de treinadores estrangeiros cabe aos clubes buscar informações de sucesso do profissional. Uma pesquisa profunda ajuda bastante minorando a possibilidade de erro.

Para ter uma temporada com insucessos na Copa Sul-Americana e temor de rebaixamento no Brasileirão, o Brasil apresenta mais de uma centena de treinadores, e ganhando 10% do que é pago para estrangeiros.

Seja de onde forem, o importante é que tenham currículo que chame a atenção. Se é para ir deste jeito, é muito melhor gastar menos e pagar as vultuosas dívidas que tem os clubes. O técnico gremista sequer escolhe os melhores para começar o jogo.