Lamento pela situação atual dos colorados

Foi o Vaguinha que trouxe a informação: o Inter precisa vender dois jogadores e arrecadar uma pequena fortuna, caso contrário as finanças serão explodidas por dívidas monstruosas.
Os dirigentes se deram conta de que não importa mais o enfraquecimento do time. O que importa é faturar uma boa grana e pagar as contas mais imediatas.
Tem coisa escondida pela direção em termos de compromissos não pagos pelo clube. Sem saber exatamente o que é, só posso lamentar a situação dos colorados. Estas situações complicadas podem entregar dificuldades imensas para o clube.
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