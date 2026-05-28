Lamento pela situação atual dos colorados

Presidente Alessandro Barcellos precisa negociar jogadores. Renan Mattos / Agencia RBS

Foi o Vaguinha que trouxe a informação: o Inter precisa vender dois jogadores e arrecadar uma pequena fortuna, caso contrário as finanças serão explodidas por dívidas monstruosas.

Os dirigentes se deram conta de que não importa mais o enfraquecimento do time. O que importa é faturar uma boa grana e pagar as contas mais imediatas.

Tem coisa escondida pela direção em termos de compromissos não pagos pelo clube. Sem saber exatamente o que é, só posso lamentar a situação dos colorados. Estas situações complicadas podem entregar dificuldades imensas para o clube.