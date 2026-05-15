Inter verá um velho conhecido no Beira-Rio

Inter e Vasco se enfrentam neste sábado (16). Ricardo Duarte / SC Internacional

O time do Vasco da Gama está longe de ser bom. Time limitado e que recebe as motivações naturais de Renato Portaluppi, o qual sabe lidar com as dificuldades. Tanto quanto o Inter também luta com seu time para escapar do rebaixamento.

É a possibilidade de times limitados. Mas a presença do treinador no Beira-Rio, as suas provocações históricas aos colorados, sempre apresentam uma forma diferente de ver os jogos com sua participação no estádio colorado.

A partida deste sábado (16), pelo Brasileirão, será igual. Os dois times são carentes e muito parecidos tecnicamente. Os dois precisam de vitória. Acho, por isso, que teremos bom confronto no final de tarde no Beira-Rio.