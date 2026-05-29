Inter pode vender todo mundo, menos o Bernabei

Bernabei é o artilheiro do Colorado na temporada, empatado com Borré. Ricardo Duarte / Internacional

O Inter pode liberar Borré, Carbonero, Vitinho e tantos outros jogadores na medida que seu presidente anuncia uma grave crise financeira que o clube atravessa e precisa vender jogadores.

O que ele não pode fazer é vender Bernabei. O argentino é, disparado, o melhor jogador do Inter na atualidade.

Se o time tem Matheus Bahia, um bom marcador, mas com limitações técnicas, ele ajuda a criar as melhores condições para que Bernabei possa se movimentar entre entre o meio-campo e a área adversária com uma qualidade que impressiona. Barcellos pode vender qualquer um, menos ele.