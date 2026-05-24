Inter perdeu muitas chances de gol contra o Vitória

Sei que, no futebol, o que vale é o aproveitamento: ganha quem faz os gols quando as chances aparecem. Uso o termo “injusto” porque ficou claro para quem viu o jogo.
O Inter jogou mais do que o Vitória, mas perdeu a partida. E a derrota se explica na quantidade absurda de chances desperdiçadas pelo ataque.
O treinador colaborou para o resultado. Bernabei era o melhor do time, criando e finalizando, até que Pezzolano resolveu recuá-lo para a lateral, afastando do setor em que mais produzia. Enquanto isso, os atacantes empilharam erros de conclusão.
O Vitória, ao contrário, atacou pouco, mas foi cirúrgico: marcou dois gols aproveitando falhas coloradas.
Com isso, o Inter se complica na tabela do Brasileirão. Agora resta buscar a vitória contra o Bragantino na última partida antes da parada para a Copa do Mundo.