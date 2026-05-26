Inter erra ao segurar Borré

O empresário do atacante Borré apareceu no Beira Rio com proposta de compra do futebol mexicano. A direção não quis saber, por entender que não encontrará substituto. Mas aí eu pergunto: o que faz este jogador em campo? Nada, gente.
Não consegue ser importante. Faz dois gols por semestre. Deveria ser vendido. A folha de pagamentos receberia um alívio monumental de R$ 2 milhões por mês.
Alan Patrick, assim, poderia jogar como um centroavante, ocupando pequeno espaço do campo e podendo ter participação muito mais efetiva e decisiva. Não precisa trazer ninguém para substituir um jogador que não acresce em nada.
Inter na Copa
Felix Torres deve ir para a Copa do Mundo e Rochet também. Já está no Uruguai.
Quem não vai é Carbonero. O Guerrinha diz que ele é peladeiro. Tem apenas dois gols este ano pelo Inter.
Borré também não foi convocado. Me aprece o óbvio. E só olhar ele atuando pelo Colorado.
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