Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

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Opinião

Inter erra ao segurar Borré

Jogador não consegue ser importante e não contribui dentro de campo

Pedro Ernesto Denardin

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