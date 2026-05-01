Grêmio não pode começar jogando apenas com dez, Luís Castro

Infelizmente a dupla Gre-Nal tem tornado a vida dos comentaristas muito repetitiva. E pelo viés negativo, já que Grêmio e Inter vêm acumulando insucessos. Vejamos.

No Grêmio, Luís Castro insiste em apostar em atletas que nada colaboram. Um, em especial, veio cheio de expectativas e quase nada retribuiu. Não deveria estar em campo neste sábado, contra o Athletico.

No Inter, algo que me espanta é a dificuldade de vencer em casa. Neste domingo, terá nova oportunidade, embora o Fluminense seja um rival bem melhor estrutura.