Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

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Grêmio não pode começar jogando apenas com dez, Luís Castro

É inexplicável a insistência do treinador em atleta que quase nada rende

Pedro Ernesto Denardin

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