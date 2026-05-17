Grêmio mais uma vez escapou de perder

Grêmio sofreu com o ataque do Bahia. Rafel Rodrigues / EC Bahia

Mais um jogo medíocre do Grêmio. Outra vez dá para dizer que escapou de perder. Contra o Bahia, o treinador escalou Wilian no meio-campo, que não conseguiu jogar. Está superado fisicamente.

O Tricolor foi um time preparado para se defender e, mesmo assim, não conseguiu evitar que o Bahia tivesse muitas oportunidades que pararam no goleiro Weverton ou no travessão.

O Grêmio joga pouco. Fica posicionado defensivamente, mas continua sem saber marcar. Ataca mal e precisa de um zagueiro para marcar um gol. O centroavante não recebe nenhuma bola, e o time se arrasta na tabela entre estar na linha do rebaixamento ou pouco acima dela.

O Grêmio pode mais, mas o treinador não colabora. Para mim, não é surpresa.