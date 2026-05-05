É vencer ou se complicar: Grêmio encara Riestra com baixas

Jogo decisivo do Grêmio esta noite. Luís Castro tem Amuzu de volta, e o ataque está completo. O que ele não tem são os volantes, que estão impossibilitados por lesão.
Dodi deverá ser titular contra o Deportivo Riestra. Cai a qualidade, mas é o que tem.
Zortéa poderia ser uma solução para o segundo tempo. Nas poucas vezes em que foi acionado, foi bem, mas não foi relacionado para o duelo desta terça (5). Uma pena, poderia ser uma opção para o decorrer do jogo. O que é certo é a necessidade de vitória.