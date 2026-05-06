Dois experientes que podem voltar no Inter

Merdado e Rochet estão retornando de lesões e poderão viajar com o Inter para Curitiba no final de semana. São dois jogadores importantes, mas é Mercado que pode melhorar o time e emprestar qualidade como grande zagueiro, mesmo sendo um veterano.
Já o goleiro Rochet foi saudado como titular pelo treinador na sua entrevista de final do último jogo quando ganhou do Fluminense. Nunca gostei do seu futebol.
Nunca me emprestou confiança. O time levou muitos gols por sua responsabilidade. A única grande lembrança que deixou até agora foi logo quando chegou, contra o River Plate. Depois disto nada muito espetacular e muitos erros.
