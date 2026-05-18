Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Emoção
Opinião

Chorei quando ouvi "Neymar"

Tu me levaste para a sede da Fifa quando, na Vila Belmiro, marcaste dois gols maravilhosos, driblando toda defesa do Inter

Pedro Ernesto Denardin

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