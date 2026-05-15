Agora é hora de o Grêmio só pensar no Bahia

Grêmio aplicou 3 a 0 no adversário fora de casa. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A classificação do Grêmio na Copa do Brasil veio com tranquilidade. Era esperada. Foi um teste contra um adversário muito limitado. O problema é que dois jogadores sofreram lesão.

Gustavo Martins levou um encontrão e sequer conseguir parar em pé. Foi retirado do campo pelos médicos do Grêmio para ser tratado no vestiário.

Balbuena esteve em campo por dois minutos. Não voltou para o segundo tempo. Foi a vez de Kannemann ingressar no gramado. E pode ser que Viery e Kannemann façam a zaga para o importante jogo contra o Bahia já que os outros não devem estar em campo.

O Grêmio precisa ganhar domingo (17). Se perder, será empurrado mais ainda para o Z-4. Sempre uma posição incomoda e que leva o torcedor ao constrangimento.