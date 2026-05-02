A vantagem que o Inter tem contra o Fluminense

Inter também teve uma semana cheia para trabalhar contra um Mirassol cansado após jogo pela Libertadores - e mesmo assim perdeu em casa para o lanterna da competição. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Se o Grêmio não ganha fora da Arena, o Inter não ganha no Beira Rio. Não se tem a menor ideia de como será o time do Internacional para pegar o Fluminense. Mais uma vez os colorados tiveram uma semana para treinar.

Já o adversário jogou na quinta-feira (30), em La Paz, perdendo para o Bolívar por 2 a 0. Traz consigo cansaço físico do jogo e da viagem e o cansaço psicológico por ter jogado nove pontos e ganho somente um pela Libertadores.

Isto representa uma vantagem importante para o Inter, mas é preciso aproveitar. Situação semelhante já teve contra o Mirassol e acabou perdendo o jogo e tirando o adversário da lanterna. Espero coisas muito diferentes desta vez.