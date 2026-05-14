A tarefa complicada para o presidente do Grêmio

O banco de reserva deve ser mais caro do que o time que joga e que está recheado de jogadores da base. Duda Fortes / Agencia RBS

O espólio da gestão Alberto Guerra é qualquer coisa de horrorizar dirigentes que chegaram no clube. Vinte e um jogadores foram tirados do grupo no inicio da temporada. Claro que sobrou uma folha paralela de pagamentos e indenizações. Mas a trolha ainda não acabou.

O Grêmio tem alguns jogadores ganhando mais de R$ 1 milhão, ou mais de R$ 2 milhões, que sequer são titulares do time. O banco de reserva deve ser mais caro do que o time que joga e que está recheado de jogadores da base. Dois ou três anos serão necessários para o Grêmio reequilibrar suas contas.

Uma tarefa muito complicada para Odorico Roman e seus parceiros de diretoria. Mais 10 jogadores, quase todos muito caros, precisam sair. Só que a maioria tem contrato até dezembro e estes precisam ser cumpridos.