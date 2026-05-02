A situação que pode ficar insustentável no Grêmio

Amuzu está fora da partida deste sábado (2). Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio joga hoje contra o Furacão buscando sua primeira vitória fora de casa nestes Brasileirão. Luís Castro tem quatro desfalques importantes. Viery, Arthur, Carlos Vinícius e Amuzu estão fora. São jogadores importantes que farão falta. Cabe ao treinador encontrar substitutos a altura e, com eles, montar um time competitivo.

Não tem sido constante uma formação competitiva. Luís Castro está devendo. Só que com estes desfalques importantes, se não for um time forte e equilibrado, a situação fica insustentável. O Athletico tem o melhor desempenho do campeonato jogando em casa. Tudo indica um jogo de muita dificuldade.