Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

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Opinião

A pedreira que caiu nas mãos do goleiro da base gremista

Thiago Beltrame será o goleiro do Grêmio contra o Corinthians, e não será uma tarefa fácil

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