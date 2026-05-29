A pedreira que caiu nas mãos do goleiro da base gremista

Thiago Beltrame vai para a última partida do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Lucas Uebel / Grêmio

Weverton está na Seleção Brasileira. Gabriel Grando tem uma fratura da mão e não pode jogar. E o Grêmio tem um jogo pra lá de complicado contra o Corinthians pelo Brasileirão.

Thiago Beltrame será o goleiro do Grêmio deste jogo de tamanha importância. O que fiquei sabendo é que Beltrame é um jogador frio, tem boa estatura e é capaz de fazer grandes defesas. Vai bem na bola aérea. Já foi de seleção brasileira de base.

O problema é a falta de ritmo de jogo. Ele só treina faz uma data. Isto para goleiro é uma grande dificuldade. No entanto, sua frieza pode diminuir as eventuais dificuldades e, me garantem que, se o Corinthians conseguir atacar muito, ele pode ser um grande nome do jogo. Tomara. O Grêmio precisa de pontos neste jogo.

Ressureição

Não é de hoje que Tetê tem mostrado crescimento no seu futebol. Tenho observado com intensidade suas movimentações. Ele melhorou muito, talvez porque tenha superado dificuldades psicológicas importantes.

Pelo que sei, seu procurador Pablo Bueno fez uma reunião muito intensa mostrando ao jogador sua responsabilidade pelo fato do Grêmio ter feito grande investimento na sua contratação. Pablo também lembrou ao jogador que seu insucesso também o prejudica.

Depois de muito brigar com o Grêmio, o procurador retomou suas conversas com a nova direção e pode se queimar se ele for mal.

Neste caso, vai mal o procurador, o jogador e, mais ainda, o clube, que precisa lhe pagar um alto salário e pagar uma fortuna por seus direitos federativos.