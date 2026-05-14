Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Fim da era
Opinião

A passagem fracassada de um jogador no Inter

Jogou lesionado algumas vezes, o que foi muito elogiado, mas nestes casos sofreu gols que quem está fisicamente inteiro não leva

Pedro Ernesto Denardin

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