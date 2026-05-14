A passagem fracassada de um jogador no Inter

Ele tem apresentado falhas infantis. Ricardo Duarte / Divulgação

Rochet foi uma contratação ruidosa do Internacional. O clube chegou a dispensar o goleiro John, que foi maravilhoso jogando no gol colorado, por entender que estava trazendo um goleiro de seleção e para isto pagou bem caro. Se arrependimento matasse, seria uma dificuldade enorme pra quem bancou este investimento.

Fora dois ou três episódios onde ele foi importante, sua passagem pelo Inter tem sido um fracasso. Um jogador que tem lesões seguidas e permanece muito tempo fora de combate. Jogou lesionado algumas vezes, o que foi muito elogiado, mas nestes casos sofreu gols que quem está fisicamente inteiro não leva.

Ele tem apresentado falhas infantis. Rochet vai para a Copa do Mundo. Pra meu gosto aí termina sua era no Internacional. Anthony falha muito menos, dá muito mais ao time do que seu concorrente. Ele merece jogar. O uruguaio deve voltar da Copa e sentar no banco de reservas. Pra meu gosto já pode ficar no banco sábado(16), contra o Vasco da Gama, no Beira-Rio.