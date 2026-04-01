Vitória do Brasil mostra o pragmatismo de Ancelotti

Brasil fez seu último amistoso antes da Copa do Mundo. Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O primeiro dos três gols marcados pela Seleção Brasileira na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia mostra o que o técnico Carlo Ancelotti deverá implementar na Copa do Mundo.

Um escanteio contra o Brasil e os zagueiros tiraram a bola para fora da área. Daí veio o lançamento em profundidade para Vini Júnior. Este dispara, dribla o croata que sai na sua marcação e dá o passe para Danilo Santos marcar um belo gol.

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Este é o resumo de um time pragmático, que deverá se proteger muito defensivamente e sair em velocidade. É o melhor jeito de atuar quando se tem uma equipe apenas razoável.