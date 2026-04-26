Vitória difícil do Grêmio confirmou que lugar de craque é no time

Foi o primeiro gol de Gabriel Mec no profissional. Jeff Botega / Agencia RBS

O mais importante do domingo de sol na Arena foi a vitória do Grêmio sobre o Coritiba. Também foi importante a presença de Gabriel Mec no time gremista. Ele fez o gol da vitória e encantou a todos. É craque e lugar de craque é no time. Pena que o treinador tenha perdido cinco meses para entender sua potencialidade.

A vitória veio, mas durante o jogo foi repleta de dificuldades. Verdade que teve três gols anulados, mas também teve a oportunidade de jogar 60 minutos contra um adversário com 10 homens. Coletivamente o Grêmio não tem nada.

A presença do treinador pouco representa. O time pode muito mais. Um joga bem. Sempre encontra dificuldades. Foram conquistados três pontos contra um adversário que mostrou uma organização muito boa.

Os primeiros 15 minutos foram do Coritiba amassando e surpreendendo o Grêmio. E no segundo tempo não encaixou nenhum contra ataque. E por que colocar em campo o Tetê? Ele não tem força para jogar. Noriega também foi mal. Mas o grande mal está no treinador. Ele precisa arrumar o time e aumentar sua capacidade. O torcedor vibrou com a vitória mas não gostou do desempenho do time.

Gols anulados

O Grêmio teve três gols anulados. Isso quer dizer que o ataque tem mérito, mas sempre com colocação em campo irregular de seus jogadores. Mostra que o time cresceu ofensivamente pela presença de Gabriel Mec. Não existe nada melhor na Arena. Enamorado cresceu muito com dia companhia. Com o tempo será ainda melhor. O treinador só se deu conta disto depois de cinco meses.