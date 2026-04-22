Uma vitória bem mais ou menos do Grêmio

Falta muito para que os gremistas digam que torcem para um time bom. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ganhar do Confiança, em casa, não é nada mais do que a obrigação. Foi feito o dever de casa. Não foi mais uma vez uma grande atuação. Os problemas e as virtudes se equivalem. A grande notícia foi Gabriel Mec, um jogador que não era requisitado pelo treinador.

Ele foi criativo mesmo tendo entrado com algum nervosismo que foi passando com o decorrer do jogo. Um jogador que fará a diferença. A vitória foi através de uma atuação média. Fez dois gols, mas poderia ter feito mais.

O segundo tempo ficou trocando bola na intermediária do adversário sem ter penetrações importantes. Enamorado foi lançado muitas vezes, mas nada saiu de importante dos seus pés. Uma vitória bem mais ou menos. Um treinamento para ajustar domingo o time que vai enfrentar o Coritiba, um time que tem muito bom retrospecto jogando fora de casa neste Brasileirão.

Somando e diminuindo, devo acrescentar que foi uma vitória importante pela Copa do Brasil, mas restaram muitas coisas para serem ajustadas. Falta muito para que os gremistas digam que torcem para um time bom.