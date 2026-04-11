Um Gre-Nal sem favorito, mas com desequilíbrio de forças

Se tem coisa que não costumo arriscar é apontar favoritismo para um dos lados quando o assunto é Gre-Nal. Isso porque são dois gigantes e, sendo assim, nem sempre quem está jogando melhor vence.

Tem sido assim em 2026. Com chegou com mais status, o Grêmio levou 4 a 2. A partir daí, o Inter passou a ser favorito. Na final do Gauchão, tomou 3 a 0 na Arena e viu a festa gremista dentro do Beira-Rio.

Para o duelo deste sábado, pelo Brasileirão, o Inter chega em melhor momento. O que isso significa? Explico na videocoluna de hoje.