Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

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Um Gre-Nal sem favorito, mas com desequilíbrio de forças

Clássico deste sábado à noite vale pelo primeiro turno do Brasileirão

Pedro Ernesto Denardin

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