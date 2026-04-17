Simplificar é o melhor caminho para Pezzolano no Inter

Aguirre pode atuar pelo lado desfalcado. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

É mais simples deixar um jogador na sua posição e ir em frente. Quanto menos um treinador improvisa, mais certo ele está.

Agora, no Inter surge essa discussão outra vez. Não tem lateral-esquerdo de origem para colocar. Aí o mais simples é escalar Aguirre por ali. Ele não é, necessariamente, do lugar, mas já atuou algumas vezes deste lado do campo.

Serão duas improvisações na lateral se Bruno Gomes for escalado. Esse fica no seu lugar, onde tem ótimo desempenho, e deixa Aguirre na esquerda por ter certo entrosamento neste lado. Como disse e repito: quanto menor for a improvisação, muito melhor.