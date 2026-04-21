Qual a mudança mais necessária que Luís Castro precisa fazer no Grêmio

Gabriel Mec poderia ficar próximo de Carlos Vinícius. Lucas Uebel / Gremio.net

Depois de muitos resultados negativos, depois de chegar próximo à zona do Z-4, o treinador gremista Luís Castro se deu conta de que chegou a hora de mudar.

Para meu gosto já deveria ter mudado faz tempo. O que poderá fazer nesta terça-feira (21), na estreia do Grêmio na Copa do Brasil contra o Confiança? A mais necessária de todas é tirar um atacante do time e colocar Gabriel Mec. O time teria os três volantes e Mec bem próximo a Carlos Vinícius.

Chega a ser constrangedor ver esse jogador em campo sem que a bola chegue nele. Vinícius tocou sete vezes na bola no jogo contra o Cruzeiro. É uma ilha cercada de zagueiros por todos os lados.

O menino pode ser o seu grande articulador, o parceiro que o coloca numa situação de vantagem contra os zagueiros. A bola chegando nele termina em muitos gols. O centroavante gremista, mesmo sem receber jogadas com vantagem ainda é o goleador do Brasileirão.

Imagine que o treinador gremista conseguiu isolar o grande goleador. Esta alteração muda o jeito de jogar. E deixa de privilegiar ponteiros para dar este privilégio ao seu goleador.

Verdade que o adversário é muito franco e serão encontradas facilidades que não aparecem na série A. É preciso ver o time jogar com qualidade, fazendo gols e defendendo bem.