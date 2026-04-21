Qual a mudança mais necessária que Luís Castro precisa fazer no Grêmio

Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

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