Por que não adianta para os clubes se queixar da CBF

O futebol brasileiro é dirigido por meia dúzia de "mais malandros". Lembrando aquele comercial antigo feito pelo ex-jogador Gerson, querem levar vantagem em tudo.
Por essa razão, os clubes nunca chegam num acordo. Foi por isso que a CBF tomou para si a questão. Ela tentará criar a liga com os 20 clubes da primeira divisão mais os 20 da série B. Ela será a mediadora e muito melhor do que se a gestão das ligas ficassem com os clubes A.
E não adianta se queixar depois da entidade. Ruim ou boa, ela é a única solução para o futebol brasileiro.