Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Liga
Opinião

Por que não adianta para os clubes se queixar da CBF

Ruim ou boa, a confederação é a única solução do futebol brasileiro

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS