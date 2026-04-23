Os jogadores que salvarão o Grêmio da pindaíba

Gabriel Mec é um dos jogadores promovidos ao time principal do Grêmio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mudou a política do Grêmio. Muito porque faltou dinheiro para contratar e, por outro lado, a consciência de que formar jogadores é a única chance que tem um grande clube estando focado no Rio Grande do Sul. Nossa economia é menor do que Rio de Janeiro e São Paulo. Mais do que isto, o clube está muito endividado. Jogadores que, como Caio Paulista, não conseguem melhorar a qualidade do time. Mas acrescem na folha de pagamento.

A direção do Grêmio comandada por Alberto Guerra fez contratações caras, de jogadores ultrapassados pelo tempo e somente conseguiu escapar do rebaixamento no ano passado. Este ano ficou a conta para pagar. A folha de salários de jogadores do Grêmio custa R$ 25 milhões.

No entanto, os mesmos dirigentes que acompanharam o ex-presidente deixaram muito jogadores formados na base. Nove foram promovidos pelo Departamento de Futebol, e outros quatro serão promovidos em seguida. São estes jogadores que ajudarão a pagar a divida gigantesca e arrumar o time.

"Ah, mas o time ainda não está jogando bem mesmo que tenha cinco ou seis jovens no time." Este é um processo lento e vai melhorar com o tempo. Quanto ao treinador o seu mérito maior é colocar os jovens em campo, o que não via ocorrer faz muitos anos. A formação de jogadores, a médio prazo , pode salvar o Grêmio desta pindaíba que se meteu.