O que pode se dizer do técnico do Inter no Gre-Nal

Carbonero será titular no Gre-Nal pelo Brasileirão? Só Pezzolano sabe. Como jogará Alan Patrick? E qual será a função de Bernabei? Não são poucas as dúvidas do Inter para o clássico deste sábado (11).
O treinador colorado vem inovando modelos e escalações. Não se tem ideia do que poderá fazer. O que pode se dizer é que Pezzolano poderá surpreender a todos.
Foi assim que ele conquistou duas grandes vitórias fora de casa.
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