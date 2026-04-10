O que pode se dizer do técnico do Inter no Gre-Nal

Pezzolano inova nos modelos de jogo e escalações. Jeff Botega / Agencia RBS

Carbonero será titular no Gre-Nal pelo Brasileirão? Só Pezzolano sabe. Como jogará Alan Patrick? E qual será a função de Bernabei? Não são poucas as dúvidas do Inter para o clássico deste sábado (11).

O treinador colorado vem inovando modelos e escalações. Não se tem ideia do que poderá fazer. O que pode se dizer é que Pezzolano poderá surpreender a todos.

Foi assim que ele conquistou duas grandes vitórias fora de casa.