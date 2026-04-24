O que penso sobre as vitórias de Grêmio e Inter na Copa do Brasil

Dupla não apresentou muita qualidade na estreia da competição nacional. Ricardo Duarte / Inter

Os jogos da dupla Gre-Nal no início da participação da Copa do Brasil mostraram muitas semelhanças. Começa que os dois ganharam. Os dois não apresentaram muita qualidade. As vitórias vieram com algum sacrifício.

Os dois times foram bem melhor que os adversários, mas não conseguiram apresentara futebol envolvente. Isto da uma ideia que precisam melhorar se quiserem abocanhar os milhões de prêmios que a CBF oferece aos participantes.

Penso que não terão dificuldades para classificar para outra chave. Espero também que joguem mais. Que apresentem futebol mais próximo dos investimentos. Mas isto fica pra depois. Agora é a rodada do Brasileirão.