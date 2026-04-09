O que penso do árbitro escolhido para o Gre-Nal

Escolhido para apitar o Gre-Nal, Bruno Arleu é um ótimo árbitro. Dos melhores que temos no futebol brasileiro.
Se surgir alguma reclamação, será para tentar levar alguma vantagem. Não devem conseguir. Além de experiente, é um árbitro que tem tranquilidade no seu trabalho.
Claro que espero, neste sábado (11), um Gre-Nal bem jogado, sem brigas e confusões. Os dois times precisam vitórias. Ainda estão mal na tabela. Se os atletas entrarem em campo só para jogar, darão ao seu time mais possibilidade de vitória.
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