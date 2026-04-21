O que o técnico do Inter já deveria saber

Paulo Pezzolano não consegue fazer o time vencer em casa. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Francisco Novelletto fez a frase que viralizou: "Eu ainda mato um treinador". O treinador colorado foi bem nos jogos fora de casa, mas quando vem para o Beira Rio ele fracassa.

Pezzolano deveria saber que os adversários se fecham, diminuem espaços e aí fica escancarada a dificuldade de atacar. Borré faz um gol por semestre, Carbonero é de lua. Por vezes joga bem e em outras joga nada.

O mesmo é Vitinho, que quase sempre desperdiça muitos lances de ataque. São atacantes que não conseguem efetividade. E como ataca com muitos acaba levando contra ataques e perdendo jogos.

O treinador colorado precisa ser defensivo também em casa, e jogar por uma bola fora dele como fez contra o Santos e o Corinthians.