O que mais preocupa o Grêmio para enfrentar o Palmeiras

Jogando fora de casa contra o Palmeiras, o que deve pensar o Grêmio, antes de mais nada, é defender. A defesa já não tem os dois primeiros laterais esquerdos.
Mas o maior problema está no meio-campo. Noruega está voltando de viagem, Artur lesionado e Leonel Pérez também fora.
Quem entra? Acho que Noriega entra mesmo em situação física não perfeita. O outro jogador eu não imagino. O que sei é que a tarefa defensiva deve ser prioridade.
Neste caso, com a ausência de tantos volantes, o que se espera é que o treinador consiga alguma solução para disputar um jogo contra um adversário poderoso.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲