O que mais preocupa o Grêmio para enfrentar o Palmeiras

Noriega deve entrar mesmo sem condições físicas. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Jogando fora de casa contra o Palmeiras, o que deve pensar o Grêmio, antes de mais nada, é defender. A defesa já não tem os dois primeiros laterais esquerdos.

Mas o maior problema está no meio-campo. Noruega está voltando de viagem, Artur lesionado e Leonel Pérez também fora.

Quem entra? Acho que Noriega entra mesmo em situação física não perfeita. O outro jogador eu não imagino. O que sei é que a tarefa defensiva deve ser prioridade.

Neste caso, com a ausência de tantos volantes, o que se espera é que o treinador consiga alguma solução para disputar um jogo contra um adversário poderoso.