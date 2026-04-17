O que mais gosto no treinador do Grêmio

Eu sei que o time do Grêmio está jogando pouco. Eu, aliás, nunca vi o Tricolor jogar bom futebol com este treinador. Mas tem uma coisa que adoro nele: usa os meninos da base.
O departamento de futebol lhe entregou novos jogadores, e estará entregando, brevemente, mais quatro. Claro que nem todos darão certo. Mas ele já encontrou uma zaga de dois jogadores formados no clube.
Viery poderá ser vendido no meio do ano e render um bom dinheiro para atenuar o rombo no caixa no clube. Outros virão em seguida. O lateral Pedrinho é uma possibilidade.
Castro não tem medo de deixar os guris jogarem. Não usa aquele papo de que os cascudos acabam se voltando contra o treinador. O que vejo de mais espetacular neste momento do Grêmio é esta grande quantidade de meninos buscando espaço — e a direção apoiando esta filosofia do treinador.