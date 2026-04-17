O que mais gosto no treinador do Grêmio

Castro não tem medo de deixar os guris jogarem. Renan Mattos / Agencia RBS

O departamento de futebol lhe entregou novos jogadores, e estará entregando, brevemente, mais quatro. Claro que nem todos darão certo. Mas ele já encontrou uma zaga de dois jogadores formados no clube.

Viery poderá ser vendido no meio do ano e render um bom dinheiro para atenuar o rombo no caixa no clube. Outros virão em seguida. O lateral Pedrinho é uma possibilidade.