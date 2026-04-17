Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Acerto
Opinião

O que mais gosto no treinador do Grêmio

Luís Castro gosta de utilizar jogadores da categoria de base 

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS