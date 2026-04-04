O que espero dos jogos de Inter e Grêmio neste domingo de Páscoa

Os jogos de domingo de Páscoa de Inter e Grêmio, pelo Brasileirão, prometem muitas emoções a colorados e gremistas.

O time de Paulo Pezzolano enfrentará, fora de casa, um Corinthians em crise e precisa pontuar para não correr o risco de voltar ao Z-4 do Brasileirão.

Já a equipe de Luís Castro precisa de uma vitória sobre o Remo, na Arena, e além disso apresentar um bom futebol diante de sua torcida. Falo sobre isso na videocoluna de hoje.