O perigo para o Inter ao deixar escapar a vitória contra o São Paulo

Inter jogou mal o segundo tempo da partida. Jeff Botega / Agencia RBS

Apenas um ponto. O Inter precisava ganhar do São Paulo. Seria a terceira vitória consecutiva. Uma reação espetacular depois do constrangimento de ter sido lanterna do campeonato.

No primeiro tempo, com uma escalação muito estranha, foi tudo bem e veio a vitória por um a zero num gol de centroavante marcado pelo centroavante Alerrandro. Só que o time cansou e o que se viu no segundo tempo foram ataques constantes e repetitivos do São Paulo. Levou o gol de empate e perdeu dois pontos importantes.

No domingo tem um jogo muito difícil contra o Corinthians, em São Paulo. Não pode perder porque pode voltar só Z-4. Deixar escapar esta necessária vitória pode ter um custo muito ruim e importante.