O jogador que mais faz falta ao Inter ainda está no elenco

Capitão pode virar reserva no time colorado. Ricardo Duarte / SC Internacional

Alan Patrick sempre foi o toque mágico de habilidade no time colorado. Por seus pés vieram muitas assistências e gols. E por que ele está sendo cogitado como reserva do Inter?

Alan Patrick tem jogado muito pouco. Ele tem perdido a bola antes do meio campo e, com a defesa fora do lugar, isso resulta em situações muito perigosas.

Ele faz muita falta. Aquele jogador genial que bota a bola onde quer desapareceu. Do jeito que está, deixa o time menos criativo.